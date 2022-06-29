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"Свято артилерії". Арестович розповів про великі удари ЗСУ у Херсонській області

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові здійснили низку успішних артилерійських обстрілів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"На Херсонському напрямку свято нашої артилерії. Лише сьогодні сім великих ударів по скупченню живої сили, техніки та боєприпасів. Тобто запаси, які забезпечують функціонування військ", - заявив Арестович.

За його словами, українським військовим вдалося "накрити" нараду старших офіцерів РФ, яка проходила у готельному комплексі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявляли, що надміру радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових".

Також ми писали, що українські військові знищили три ворожих безпілотника у Херсонській області.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьОлексій АрестовичВійна Росії проти України