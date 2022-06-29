"Свято артилерії". Арестович розповів про великі удари ЗСУ у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"На Херсонському напрямку свято нашої артилерії. Лише сьогодні сім великих ударів по скупченню живої сили, техніки та боєприпасів. Тобто запаси, які забезпечують функціонування військ", - заявив Арестович.

За його словами, українським військовим вдалося "накрити" нараду старших офіцерів РФ, яка проходила у готельному комплексі.