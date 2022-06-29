"Праздник артиллерии". Арестович рассказал о крупных ударах ВСУ в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"На Херсонском направлении праздник нашей артиллерии. Только сегодня семь больших ударов по скоплению живой силы, техники и боеприпасов. То есть запасов, обеспечивающих функционирование войск", - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось "накрыть" совещание старших офицеров РФ, которое проходило в отельном комплексе.