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"Праздник артиллерии". Арестович рассказал о крупных ударах ВСУ в Херсонской области

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные совершили ряд успешных артиллерийских обстрелов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"На Херсонском направлении праздник нашей артиллерии. Только сегодня семь больших ударов по скоплению живой силы, техники и боеприпасов. То есть запасов, обеспечивающих функционирование войск", - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось "накрыть" совещание старших офицеров РФ, которое проходило в отельном комплексе.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что чрезмерно радостные сообщения об освобождении Херсонской области "вредят продвижению украинских военных".

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьАлексей АрестовичВойна России против Украины