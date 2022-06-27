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Визволення Херсона. Військові розповіли, що заважає операції

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 15:01
Визволення Херсона. Військові розповіли, що заважає операції Фото: Збройні сили України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують операцію зі звільнення окупованого Херсона. Однак надміру радісні повідомлення шкодять українському просуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

"На жаль, деякі елементи очікування (щодо звільнення Херсона, – ред.) та дуже емоційного очікування суттєво нашкодили тому, як відбувалося наше просування. Занадто радісні повідомлення та передчасні - вони дуже не доречні, коли йде військова операція", - заявила вона.

Гуменюк зазначила, що операція відбувається на відкритій місцевості і це також ускладнює просування українських військ.

"Степова місцевість дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, співвідношення в артилерії трохи не дозволяє бути такими ж далекобійними, як ворог. Потрібно це враховувати. Для того, щоб нам звітувати про якісь суттєві досягнення, нам потрібно дуже далеко відігнати ворога , щоб він не накрив наші позиції", - наголосила представник ОК "Південь".

Вона звернулася до всіх чиновників та публічних осіб з проханням не поспішати з висловлюваннями з приводу операції.

"Дайте військовим зробити свою роботу, ніхто ваші лаври не забере: ми зробимо, прозвітуємо, тоді, будь ласка, піар", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що українці мають побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

При цьому в РНБО та Генштабі ВСУ закликали не поширювати інформацію про пересування наших бійців у Херсонській області.

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