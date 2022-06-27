Українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів, збили кілька БПЛА ворога

Намагаючись розвідати позиції українських підрозділів у Херсонській Області, війська РФ активізували повітряну розвідку. Завдяки вмілим діям ЗСУ три російські безпілотники "Орлан-10" були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Бойові дії на півдні в основному відбуваються за допомогою артилерійських дуелей і авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в Херсонській області, окупанти завдали авіаційного удару вертольотом Мі-28.

Українські винищувачі та вертольоти попарно завдали авіаційних ударів по скупченню живої сили і військової техніки противника в трьох районах Херсонської області. Загалом за добу підтверджені втрати ворога склали 39 солдатів та офіцерів, танк Т-72, чотири одиниці броньованої та три – автомобільної техніки. Також знищено три склади з боєприпасами.