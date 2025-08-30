RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху грозит еще один ордер на арест? Что известно

Фото: пока неизвестно, поедет ли Биньямин Нетаньяху в Аргентину (Getty)
Автор: Маловичко Юлия

Адвокаты по правам человека подали жалобу в суды Аргентины с требованием ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он появится на территории страны во время запланированного визита в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, уголовная жалоба требует арестовать Нетаньяху, если он приедет в Аргентину. Ему инкриминируют ответственность за якобы военное преступление 23 марта, когда в Газе погибли несколько человек. 

Отметим, тогда сообщалось, что Армия обороны обстреляла авто скорой помощи и спасательных служб в городе Рафах на юге Сектора Газа. Израиль признал ошибки военных, объяснив это оперативным недоразумением, которое произошло из-за "угрозы со стороны вражеских сил".

Официально визит Нетаньяху в Аргентину пока не подтвержден. При этом местная газета Clarin сообщила, что он может вместо поездки в страну попросить о встрече с президентом Хавьером Милеем, пока оба лидера будут находиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН в конце сентября.

Израильский лидер сталкивается с растущим глобальным давлением из-за наступления Израиля в Секторе Газа. До этого он столкнулся с обвинениями в Международном уголовном суде, который в итоге выдал ордер на арест Нетаньяху. 

 

Напомним, недавно Беньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что цель его страны не оккупировать Газу, а освободить ее от группировки ХАМАС.

Война между Израилем и ХАМАСом

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАСом вспыхнул 7 октября 2023 года. Это пятый эпизод конфликта между Газой и Израилем, что является, в свою очередь, частью более крупного и масштабного израильско-палестинского конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраиль