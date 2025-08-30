Нетаньяху грозит еще один ордер на арест? Что известно

В частности, уголовная жалоба требует арестовать Нетаньяху, если он приедет в Аргентину. Ему инкриминируют ответственность за якобы военное преступление 23 марта, когда в Газе погибли несколько человек.

Отметим, тогда сообщалось, что Армия обороны обстреляла авто скорой помощи и спасательных служб в городе Рафах на юге Сектора Газа. Израиль признал ошибки военных, объяснив это оперативным недоразумением, которое произошло из-за "угрозы со стороны вражеских сил".

Официально визит Нетаньяху в Аргентину пока не подтвержден. При этом местная газета Clarin сообщила, что он может вместо поездки в страну попросить о встрече с президентом Хавьером Милеем, пока оба лидера будут находиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН в конце сентября.

Израильский лидер сталкивается с растущим глобальным давлением из-за наступления Израиля в Секторе Газа. До этого он столкнулся с обвинениями в Международном уголовном суде, который в итоге выдал ордер на арест Нетаньяху.