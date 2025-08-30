Нетаньяху загрожує ще один ордер на арешт? Що відомо

Адвокати з прав людини подали скаргу до судів Аргентини з вимогою арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якщо він з'явиться на території країни під час запланованого візиту в вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, кримінальна скарга вимагає заарештувати Нетаньяху, якщо він приїде до Аргентини. Йому інкримінують відповідальність за нібито військовий злочин 23 березня, коли в Газі загинули кілька людей.
Зазначимо, тоді повідомлялося, що Армія оборони обстріляла авто швидкої допомоги та рятувальних служб у місті Рафах на півдні Сектору Газа. Ізраїль визнав помилки військових, пояснивши це оперативним непорозумінням, яке сталося через "загрозу з боку ворожих сил".
Офіційно візит Нетаньяху до Аргентини поки що не підтверджено. При цьому місцева газета Clarin повідомила, що він може замість поїздки до країни попросити про зустріч з президентом Хав'єром Мілеєм, поки обидва лідери будуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН наприкінці вересня.
Ізраїльський лідер стикається з зростаючим глобальним тиском через наступ Ізраїлю в Секторі Газа. До цього він зіткнувся із звинуваченнями у Міжнародному кримінальному суді, який у результаті видав ордер на арешт Нетаньяху.
Нагадаємо, нещодавно Беньямін Нетаньяху схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.
До цього Нетаньяху заявив, що мета його країни не окупувати Газу, а звільнити її від угруповання ХАМАС.
Збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом спалахнув 7 жовтня 2023 року. Це п'ятий епізод конфлікту між Газою та Ізраїлем, що є, у свою чергу, частиною більшого та масштабнішого ізраїльсько-палестинського конфлікту.