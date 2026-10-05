Правонарушение фиксирует дрон: как водителей в Польше наказывают за мигание фарами
В Польше мигание фарами с целью предупредить других участников движения о дорожном контроле считается правонарушением. Недавно полиция в одном из воеводств "ловила" таких водителей с помощью дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции польского города Мысленицы (Policja Myślenice) в Facebook.
Где и как именно фиксировали правонарушения полицейские
Мысленицы - город в южной части Польши, расположенный в долине реки Раба (примерно в 35 км к югу от Кракова).
Он является административным центром Мысленицкого повета в Малопольском воеводстве.
Недавно в пресс-службе местных правоохранителей напомнили всем водителям, что мигание фарами с целью предупредить о полиции - это правонарушение.
Для того чтобы выявить на дорогах граждан, которые прибегают к таким действиям, 30 сентября 2026 года сотрудники дорожной полиции города провели специальные операции с использованием дрона - для наблюдения.
Уточняется, что такие операции организовали в двух муниципалитетах:
- Мысленицы (Myślenice);
- Токарня (Tokarnia).
"Мигание фарами, чтобы предупредить о полиции? Это правонарушение", - подчеркнули правоохранители и поделились соответствующими кадрами (по результатам операций).
Какое наказание грозит водителям за мигание фарами
В полиции Мысленицы рассказали, что в рамках проведенных операций проверили 71 транспортное средство.
В общей сложности правоохранители зафиксировали 76 правонарушений.
"Целых 47 водителей предупреждали других о контроле, используя свет фар", - констатировали в пресс-службе.
Жителям и гостям Польши напомнили также, что наказанием за такое правонарушение является:
- штраф в размере 200 злотых (по состоянию на 5 октября 2026 года это - около 2 300 гривен);
- 4 штрафных балла.
"Помните! Вы никогда не знаете, кого предупреждаете", - отметили в полиции.
Правоохранители объяснили, что это может быть "водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", или же даже "кто-то, кого разыскивают за другое преступление".
Напомним, ранее мы рассказывали, что новые - более строгие правила дорожного движения - вступили в силу в Польше с 2025 года. Они предусматривают значительно большие штрафы для нарушителей, аресты и даже лишение водительских прав.
Кроме того, мы объясняли, почему украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше.
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