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Украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше: посол объяснил почему

09:19 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук aimg Милан Лелич
Украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше: посол объяснил почему Фото: посол Украины в Польше Василий Боднар (facebook.com AmbasadaUkrainywPolsce)
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Число украинцев под временной защитой в Польше за последние полгода сократилось примерно на 40 тысяч. Однако это не обязательно означает, что все они покинули страну.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Причин несколько

По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять сразу несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть украинцев действительно решила покинуть Польшу на фоне общей неблагоприятной атмосферы.

По словам посла, причин сокращения числа украинцев под временной защитой может быть несколько. В частности, он не исключает, что часть граждан Украины действительно решила покинуть Польшу из-за общей неблагоприятной атмосферы.

"Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый – это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши", - отметил Боднар.

Второй причиной Боднар назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте завершился срок действия специальных норм, предусматривавших отдельные льготы для украинцев, которые бежали от полномасштабной агрессии РФ и находятся в Польше. С мая также действует процедура перехода со статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Что изменилось

Карта CUKR выдается на три года и предоставляет полный доступ к рынку труда и возможность вести хозяйственную деятельность. Боднар отметил, что после изменения правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для смены документов, не обновить данные или неправильно зарегистрироваться при пересечении границы.

В таком случае человек мог потерять статус PESEL UKR. При этом его повторное получение теперь является достаточно сложной процедурой, поскольку основной акцент сделан на регистрации в новой системе CUKR.

"Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу", - отметил посол.

Напоминаем, что посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что за последние три года число нападений на украинцев в стране увеличилось на 30%.

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