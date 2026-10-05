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Готова ли Польша к приему новой волны украинских беженцев: ответ посольства

11:27 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
Готова ли Польша к приему новой волны украинских беженцев: ответ посольства Фото: временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич (Виталий Носач / РБК-Украина)
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Будущая зима может оказаться сложнее прошлой, поэтому Польша уже продумывает разные сценарии на случай нового наплыва украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Мы уже готовимся. По крайней мере, креативно мыслим о том, что ждет нас в ближайшем будущем", - заявил Лукасевич.

По словам Лукасевича, в Польше пытаются заранее оценить, какой может быть ситуация в ближайшие месяцы.

Дипломат предположил, что эта зима может быть больше похожа на зиму двухлетней давности, чем на прошлую. В то же время, он не стал делать точных прогнозов и отметил, что ситуация может развиваться неожиданно.

"Мы рассчитываем на то, что эта зима будет немного больше похожа на зиму двухлетней давности, чем на прошлую. Она будет другой, чем все думают - это просто мое ощущение. Она будет другой и более неожиданной", - отметил представитель польского посольства.

Польша не отказывается от поддержки Украины

Лукасевич также признал, что продолжительная война сказывается на людях, находящихся в Украине. По его словам, многие сейчас переживают изнурительный и фактически бессонный период.

Несмотря на усталость, Польша не планирует менять свою позицию по отношению к Украине и продолжает поддерживать страну.

"Мы устали, но мы не устали в своей позиции по Украине и помощи Украине", - подытожил Лукасевич.

Напоминаем, в Финляндии сокращают сеть центров приема беженцев из-за уменьшения количества людей, которые ими пользуются. В 2026 году уже закрыли восемь таких учреждений. Еще восемь центров планируется закрыть до конца февраля.

Кроме того, в Польше изменили правила выплат "800+" и "300+": с тех пор обязательным условием для получения помощи стало участие ребенка в польской системе образования.

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