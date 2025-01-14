Штрафы до 600 000 гривен за нарушение ПДД в Польше: что изменится для водителей
С 2025 года в Польше вступают в силу новые, более строгие правила дорожного движения. Они предусматривают значительно большие штрафы, аресты и лишение водительских прав для нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.
Что меняется в правилах
Одной из главных новаций является повышение штрафов за нарушение ПДД. Отныне водители, которые не имеют при себе паспорта, водительских прав, страховки или техпаспорта, могут получить штраф в размере 1000 злотых (примерно 10 000 гривен). Поэтому украинцам стоит всегда иметь эти документы при себе во время поездок по Польше.
Штрафы за нарушения
- Не пристегивание ремня безопасности, непропускание экстренных служб или неиспользование ближнего света фар обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен).
- Превышение скорости станет еще дороже. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (500 до 25 000 гривен). Для тех, кто постоянно нарушает ограничения скорости, штрафы будут удваиваться.
- Алкоголь за рулем: Если в крови водителя есть от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, штраф может составить от 50 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), а также возможен арест на срок до 30 суток и лишение водительских прав на срок до 3 лет. Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, штрафы возрастают до сумм от 50 000 до 600 000 гривен.
Как избежать штрафов
- Соблюдайте правила дорожного движения: это не только поможет избежать штрафов, но и сохранить вашу безопасность.
- Проверяйте документы перед поездкой: убедитесь, что у вас есть все необходимые документы - паспорт, водительское удостоверение, страховка и техпаспорт.
- Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: даже минимальный уровень алкоголя в крови может привести к серьезным последствиям.
- Следите за скоростным режимом: всегда придерживайтесь установленных лимитов скорости и будьте внимательны к дорожным знакам.
Новые законы направлены на уменьшение количества ДТП и повышение ответственности водителей. Важно быть осторожными и внимательными за рулем, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах для себя и окружающих.
Напомним, что водители, которые нарушают правила дорожного движения, должны знать, когда нужно оплатить штраф, чтобы избежать дополнительных расходов. Закон предусматривает 15 дней для уплаты штрафа за административное правонарушение.