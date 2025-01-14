Штрафы до 600 000 гривен за нарушение ПДД в Польше: что изменится для водителей

С 2025 года в Польше вступают в силу новые, более строгие правила дорожного движения. Они предусматривают значительно большие штрафы, аресты и лишение водительских прав для нарушителей.

Что меняется в правилах

Одной из главных новаций является повышение штрафов за нарушение ПДД. Отныне водители, которые не имеют при себе паспорта, водительских прав, страховки или техпаспорта, могут получить штраф в размере 1000 злотых (примерно 10 000 гривен). Поэтому украинцам стоит всегда иметь эти документы при себе во время поездок по Польше.

Штрафы за нарушения

Не пристегивание ремня безопасности , непропускание экстренных служб или неиспользование ближнего света фар обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен).

, или обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен). Превышение скорости станет еще дороже. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (500 до 25 000 гривен). Для тех, кто постоянно нарушает ограничения скорости, штрафы будут удваиваться.

станет еще дороже. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (500 до 25 000 гривен). Для тех, кто постоянно нарушает ограничения скорости, штрафы будут удваиваться. Алкоголь за рулем: Если в крови водителя есть от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, штраф может составить от 50 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), а также возможен арест на срок до 30 суток и лишение водительских прав на срок до 3 лет. Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, штрафы возрастают до сумм от 50 000 до 600 000 гривен.

Как избежать штрафов

Соблюдайте правила дорожного движения: это не только поможет избежать штрафов, но и сохранить вашу безопасность. Проверяйте документы перед поездкой: убедитесь, что у вас есть все необходимые документы - паспорт, водительское удостоверение, страховка и техпаспорт. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: даже минимальный уровень алкоголя в крови может привести к серьезным последствиям. Следите за скоростным режимом: всегда придерживайтесь установленных лимитов скорости и будьте внимательны к дорожным знакам.

Новые законы направлены на уменьшение количества ДТП и повышение ответственности водителей. Важно быть осторожными и внимательными за рулем, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах для себя и окружающих.