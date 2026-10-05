Правопорушення фіксує дрон: як водіїв у Польщі карають за блимання фарами

У Польщі блимання фарами з метою попередити інших учасників руху про дорожній контроль вважається правопорушенням. Нещодавно поліція в одному з воєводств "ловила" таких водіїв за допомогою дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції польського міста Мислениці (Policja Myślenice) у Facebook.

Де та як саме фіксували правопорушення поліцейські

Мислениці - місто в південній частині Польщі, розташоване в долині річки Раба (приблизно за 35 км на південь від Кракова).

Воно є адміністративним центром Мисленицького повіту в Малопольському воєводстві.

Нещодавно у прес-службі місцевих правоохоронців нагадали всім водіям, що блимання фарами з метою попередити про поліцію - це правопорушення.

Для того, щоб виявити на дорогах громадян, які вдаються до таких дій, 30 вересня 2026 року співробітники дорожньої поліції міста провели спеціальні операції з використанням дрона - для спостереження.

Уточнюється, що такі операції організували у двох муніципалітетах:

Мислениці (Myślenice);

Токарня (Tokarnia).

"Блимання фарами, щоб попередити про поліцію? Це правопорушення", - наголосили правоохоронці та поділились відповідними кадрами (за результатом операцій).

Яке покарання загрожує водіям за блимання фарами

У поліції Мислениці розповіли, що в межах проведених операцій перевірили 71 транспортний засіб.

В цілому правоохоронці зафіксували 76 правопорушень.

"Аж 47 водіїв попереджали інших про контроль, використовуючи світло фар", - констатували у прес-службі.

Мешканцям і гостям Польщі нагадали також, що покаранням за таке правопорушення є:

штраф у розмірі 200 злотих (станом на 5 жовтня 2026 року це - близько 2 300 гривень);

(станом на 5 жовтня 2026 року це - близько 2 300 гривень); 4 штрафні бали.

Публікація польських правоохоронців (скриншот: facebook.com/PolicjaMyslenice)

"Пам'ятайте! Ви ніколи не знаєте, кого попереджаєте", - зауважили у поліції.

Правоохоронці пояснили, що це може бути "водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння", або ж навіть "хтось, кого розшукують за інший злочин".