Правопорушення фіксує дрон: як водіїв у Польщі карають за блимання фарами
У Польщі блимання фарами з метою попередити інших учасників руху про дорожній контроль вважається правопорушенням. Нещодавно поліція в одному з воєводств "ловила" таких водіїв за допомогою дрону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції польського міста Мислениці (Policja Myślenice) у Facebook.
Де та як саме фіксували правопорушення поліцейські
Мислениці - місто в південній частині Польщі, розташоване в долині річки Раба (приблизно за 35 км на південь від Кракова).
Воно є адміністративним центром Мисленицького повіту в Малопольському воєводстві.
Нещодавно у прес-службі місцевих правоохоронців нагадали всім водіям, що блимання фарами з метою попередити про поліцію - це правопорушення.
Для того, щоб виявити на дорогах громадян, які вдаються до таких дій, 30 вересня 2026 року співробітники дорожньої поліції міста провели спеціальні операції з використанням дрона - для спостереження.
Уточнюється, що такі операції організували у двох муніципалітетах:
- Мислениці (Myślenice);
- Токарня (Tokarnia).
"Блимання фарами, щоб попередити про поліцію? Це правопорушення", - наголосили правоохоронці та поділились відповідними кадрами (за результатом операцій).
Яке покарання загрожує водіям за блимання фарами
У поліції Мислениці розповіли, що в межах проведених операцій перевірили 71 транспортний засіб.
В цілому правоохоронці зафіксували 76 правопорушень.
"Аж 47 водіїв попереджали інших про контроль, використовуючи світло фар", - констатували у прес-службі.
Мешканцям і гостям Польщі нагадали також, що покаранням за таке правопорушення є:
- штраф у розмірі 200 злотих (станом на 5 жовтня 2026 року це - близько 2 300 гривень);
- 4 штрафні бали.
"Пам'ятайте! Ви ніколи не знаєте, кого попереджаєте", - зауважили у поліції.
Правоохоронці пояснили, що це може бути "водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння", або ж навіть "хтось, кого розшукують за інший злочин".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нові - більш суворі правила дорожнього руху - набули чинності у Польщі з 2025 року. Вони передбачають значно більші штрафи для порушників, арешти та навіть позбавлення водійських прав.
Крім того, ми пояснювали, чому українці втрачають статус PESEL UKR у Польщі.
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