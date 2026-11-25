Правописание слов "украинец", "украинка" и "украинцы" предлагают изменить: детали петиции
Чиновников просят рассмотреть возможность внесения изменений в действующее Украинское правописание. Писать иначе предлагают слова "украинец", "украинка" и "украинцы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Суть петиции, ее автор и количество голосов
Петиция №41/011389-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ во вторник, 24 ноября 2026 года.
Ее автор - Оксана Алексеевна Бульба - просит чиновников и Национальную комиссию по стандартам государственного языка:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее Украинское правописание;
- закрепить норму написания слов на обозначение национальной и гражданской принадлежности нашего народа - "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" - с большой буквы.
Петиция насчет написания слов "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" с большой буквы (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
По состоянию на 16:20 среды, 25 ноября, под петицией было собрано только 2 подписи (из 25 000 необходимых).
При этом до конца сбора подписей остался 91 день.
Аргументы в пользу таких изменений
Обосновывая необходимость таких изменений, автор документа упоминает об утверждении национального достоинства и идентичности.
"В условиях полномасштабной войны за независимость, суверенитет и сам факт существования украинской нации, язык является не только средством коммуникации, но и фундаментом государственности", - напомнила Бульба.
Написание названия нашего народа с большой буквы, по ее мнению, станет:
- проявлением глубокого уважения к каждому гражданину;
- символом несокрушимости украинской нации.
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Другой аргумент - международный опыт.
"Во многих языках мира написание названий народов и национальностей с заглавной буквы является устоявшейся нормой, подчеркивающей уважение к человеку и его происхождению", - рассказала автор инициативы.
Такое правило, по ее словам, действует, в частности, в английском (Ukrainian), польском (Ukrainiec), чешском (Ukrajinec), словацком (Ukrajinec), французском (Ukrainien) и немецком (Ukrainer) языках.
В документе отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в украинском медиапространстве, социальных сетях, публицистике и даже официальных обращениях "уже сформировалась устойчивая традиция писать слова "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" с большой буквы".
Как проявление уважения и солидарности. Ведь "правописание должно отражать живое развитие языка и общественные запросы".
В петиции сообщается, что важным также является разграничение понятий.
"В украинском правописании уже предусмотрено написание с заглавной буквы слов с особой стилистической и ценностной нагрузкой (например, Родина, Государство, Независимость в определенных контекстах)", - отмечается в документе.
Следовательно, закрепление предложенной нормы для обозначения нашего народа, по мнению автора петиции, "станет логичным продолжением этой традиции".
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О чем именно просят подписанты петиции
Учитывая всю вышеизложенную информацию, подписанты петиции просят:
- поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка - совместно с Институтом украинского языка НАН Украины - проработать вопрос насчет изменения орфографической нормы;
- внести изменения в Украинское правописание - разрешив или закрепив как обязательное написание слов "Украинец", "Украинка", "Украинцы" с большой буквы (во всех стилях речи).
"С уважением, гражданка Украины", - подытоживается в документе.
Напомним, ранее мы рассказывали об обновленном стандарте языка - как изменилось "Украинское правописание" и где найти официальную редакцию онлайн.
Кроме того, мы объясняли, почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам в сети пора перейти на украинский язык.
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