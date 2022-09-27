Правоохранители установили женщину, возглавлявшую "администрацию" поселка Двуречная
Правоохранителям удалось обнаружить бывшую депутатку Двуречанской ОТГ (Харьковская область), которая во время оккупации перешла на сторону врага и стала гауляйтером поселка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Женщина, которая в 2020 году была избрана депутатом в пгт Двуречная от запрещенной сейчас в Украине политической партии, избрала для себя путь работать на представителей РФ", - заявили правоохранители.
По информации следствия, уже в июле женщина решила возглавить псевдоорган и получила должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".
За такие действия женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей будет грозить до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее СБУ установила мужчину , возглавившего "милицию" Казачьей Лопани в оккупации.
Также СБУ задержала заместительницу мэра Волчанская, которая сдавала местных патриотов.
Ранее Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.
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