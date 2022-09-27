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Правоохранители установили женщину, возглавлявшую "администрацию" поселка Двуречная

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Двухлетняя, Вторник 27 сентября 2022 15:50
Правоохранители установили женщину, возглавлявшую "администрацию" поселка Двуречная Фото: Правоохранители установили женщину, которая возглавляла "администрацию" поселка Двуречная (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось обнаружить бывшую депутатку Двуречанской ОТГ (Харьковская область), которая во время оккупации перешла на сторону врага и стала гауляйтером поселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина, которая в 2020 году была избрана депутатом в пгт Двуречная от запрещенной сейчас в Украине политической партии, избрала для себя путь работать на представителей РФ", - заявили правоохранители.

По информации следствия, уже в июле женщина решила возглавить псевдоорган и получила должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

За такие действия женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее СБУ установила мужчину , возглавившего "милицию" Казачьей Лопани в оккупации.

Также СБУ задержала заместительницу мэра Волчанская, которая сдавала местных патриотов.

Ранее Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.

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