Правоохранители установили женщину, возглавлявшую "администрацию" поселка Двуречная

Правоохранителям удалось обнаружить бывшую депутатку Двуречанской ОТГ (Харьковская область), которая во время оккупации перешла на сторону врага и стала гауляйтером поселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина, которая в 2020 году была избрана депутатом в пгт Двуречная от запрещенной сейчас в Украине политической партии, избрала для себя путь работать на представителей РФ", - заявили правоохранители.

По информации следствия, уже в июле женщина решила возглавить псевдоорган и получила должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

За такие действия женщине заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей будет грозить до 10 лет тюрьмы.