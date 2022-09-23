СБУ задержала заммэра Волчанска, которая сдавала местных патриотов
Правоохранители задержали жителей Купянска и Волчанска (Харьковская область), которые во время оккупации перешли на сторону врага и помогали россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Первая заместитель Волчанского городского головы во время оккупации города пошла на сотрудничество с представителями РФ. Женщина принимала участие в совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным "председателем временной гражданской администрации", - говорится в заявлении.
По информации следователей, женщина обеспечивала российских военных питанием, помогала в решении вопросов их поселения и предоставляла технические средства для строительства оккупантами фортификационных сооружений. Также женщина передавала оккупантам списки патриотически настроенных граждан, участников АТО/ООС и проукраинских организаций.
Еще в июле ей заочно объявили о подозрении в государственной измене и объявили в розыск, а теперь ее удалось задержать и поместить под стражу. Женщине грозит пожизненное заключение.
"Двое местных жителей Купянска, 36-летний и 31-летний мужчины добровольно подали заявления в "отдел кадров" псевдоправоохранительного органа и в начале июля заняли должности "патрульных народной милиции", - рассказали в прокуратуре.
Правоохранителям удалось задержать мужчин и сообщить о подозрении в коллаборационной деятельности. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов.
Также правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию.
Ранее правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие".
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