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СБУ установила мужчину, возглавившего "милицию" Казачьей Лопани в оккупации

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Казачья Лопань, Суббота 24 сентября 2022 18:42
СБУ установила мужчину, возглавившего "милицию" Казачьей Лопани в оккупации Фото: СБУ установила мужчину, возглавившего "милицию" Казачьей Лопани в оккупации (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители установили мужчину, который во время оккупации Казачьей Лопани (Харьковская область) возглавил фейковую "Народную милицию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что во время оккупации поселка Казачья Лопань, российская армия образовала незаконный правоохранительный орган - "Народную милицию".

"33-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился занять должность "временно исполняющего обязанности начальника" псевдомилиции", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина занимался принятием на "службу" других лиц, организацией деятельности "работников" и согласованием незаконных служебных "документов".

Пока мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 11 сентября ВСУ зашли в Казачью Лопань.

Позже, в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку . Правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие военные преступления россиян.

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