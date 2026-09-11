Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)
В Днепровском районе Киева с утра 11 сентября устраняют последствия ночной атаки. В результате удара по девятиэтажке ее фасад почернел, а часть квартир превратилась в пепел.
РБК-Украина показывает, как выглядит здание после атаки.
На снимках видно, что фасад с одной стороны почти полностью обгорел. Стена дома в местах возгорания покрыта сплошной черной копотью - следы дыма поднимаются от выгоревших окон вверх по нескольким этажам.
Фото: последствия удара по многоэтажке (Лев Шевченко, РБК-Украина)
Попавшие в эпицентр пожара балконы выгорели полностью - от них остались лишь почерневшие металлические каркасы. На других этажах видны обугленные рамы и разбитые стекла.
Фото: как выглядит многоэтажка после удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)
Часть окон выбита полностью. Внутри квартир, судя по кадрам, огонь уничтожил мебель и личные вещи.
Фото: вид многоэтажки после атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Украина)
Сколько человек пострадало
В результате пожара пострадали по меньшей мере восемь человек:
- 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали;
- 23-летняя девушка получила осколочное ранение;
- еще пяти людям медики оказали помощь на месте без госпитализации.
Напомним, вечером 10 сентября россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами.
Тогда под Гостомелем из-за прилета разгорелся масштабный пожар на складе гражданского назначения, а всего в трех районах области повреждения получили 17 объектов.
Между тем в тот же вечер кафиры обстреляли склады волонтерской организации в Одессе, где хранили вещи первой необходимости.
Здание склада потерпело разрушения, пострадали два человека.