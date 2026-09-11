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Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)

08:56 11.09.2026 Пт
2 мин
Некоторые квартиры выгорели дотла
aimg Елена Чупровская aimg Лев Шевченко
Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото) Фото: кадры из дома в Киеве после ночного удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)
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В Днепровском районе Киева с утра 11 сентября устраняют последствия ночной атаки. В результате удара по девятиэтажке ее фасад почернел, а часть квартир превратилась в пепел.

РБК-Украина показывает, как выглядит здание после атаки.

На снимках видно, что фасад с одной стороны почти полностью обгорел. Стена дома в местах возгорания покрыта сплошной черной копотью - следы дыма поднимаются от выгоревших окон вверх по нескольким этажам.

Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)Фото: последствия удара по многоэтажке (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Попавшие в эпицентр пожара балконы выгорели полностью - от них остались лишь почерневшие металлические каркасы. На других этажах видны обугленные рамы и разбитые стекла.

Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)Фото: как выглядит многоэтажка после удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Часть окон выбита полностью. Внутри квартир, судя по кадрам, огонь уничтожил мебель и личные вещи.

Фото: вид многоэтажки после атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Сколько человек пострадало

В результате пожара пострадали по меньшей мере восемь человек:

  • 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали;
  • 23-летняя девушка получила осколочное ранение;
  • еще пяти людям медики оказали помощь на месте без госпитализации.

Напомним, вечером 10 сентября россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами.

Тогда под Гостомелем из-за прилета разгорелся масштабный пожар на складе гражданского назначения, а всего в трех районах области повреждения получили 17 объектов.

Между тем в тот же вечер кафиры обстреляли склады волонтерской организации в Одессе, где хранили вещи первой необходимости.

Здание склада потерпело разрушения, пострадали два человека.

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Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)
Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)
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