Працювала на окупантів у Шевченковому. СБУ затримала колаборантку в Харківській області

Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася зайняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації в тимчасово окупованому смт. Шевченкове", - розповіли у відомстві.

Про підозру жінці було повідомлено ще в липні. Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.

Підозрюваній вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.