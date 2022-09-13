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Працювала на окупантів у Шевченковому. СБУ затримала колаборантку в Харківській області

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Харків, Вівторок 13 вересня 2022 11:13
Працювала на окупантів у Шевченковому. СБУ затримала колаборантку в Харківській області Фото: СБУ затримала колаборантку в Харківській області (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася зайняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації в тимчасово окупованому смт. Шевченкове", - розповіли у відомстві.

Про підозру жінці було повідомлено ще в липні. Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.

Підозрюваній вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Ми писали, що поліцейські вже відновили роботу на звільнених територіях Харківської області. У деокупованих регіонах проходить фільтрація. Також правоохоронці шукають колаборантів.

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Служба безпеки України Харків колаборантка
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