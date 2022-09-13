Працювала на окупантів у Шевченковому. СБУ затримала колаборантку в Харківській області
Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася зайняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації в тимчасово окупованому смт. Шевченкове", - розповіли у відомстві.
Про підозру жінці було повідомлено ще в липні. Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.
Підозрюваній вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як відомо, українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
Ми писали, що поліцейські вже відновили роботу на звільнених територіях Харківської області. У деокупованих регіонах проходить фільтрація. Також правоохоронці шукають колаборантів.