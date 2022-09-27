Правоохоронці встановили жінку, яка очолювала "адміністрацію" селища Дворічна

Правоохоронцям вдалося виявити колишню депутатку Дворічанської ОТГ (Харківська область), яка під час окупації перейшла на бік ворога та стала гауляйтером селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ", - заявили правоохоронці.

За інформацією слідства, вже у липні жінка вирішила очолити псевдоорган та отримала посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

За такі дії жінці заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їй загрожуватиме до 10 років ув'язнення.