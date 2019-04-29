Уряд Лівії розпорядився арештувати понад 60 польових командирів Хафтара

Голова лівійського уряду національної єдності Фаїз Сарадж дав розпорядження військовій прокуратурі країни арештувати 64 польових командирів "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Польових командирів ЛНА керівник лівійського уряду звинуватив у "агресії" проти столиці Триполі. У списку осіб, котрі розшукуються, - два сини генерала Хафтара та вище командування ЛНА. Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.

Нагадаємо, з 4 квітня триває наступ ЛНА на Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті військових дій в районі Тріполі загинули 254 людини, 1228 отримали поранення, 32 тис. людей змушені були змінити місце проживання.

РБК-Україна писало, що представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив 23 квітня 2019, що в найближчі дні в Тріполі будуть перекинуті додаткові сили і артилерія.

Раніше повідомлялося, Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійської армії захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.