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Число загиблих у Тріполі перевищило 250

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 05:27
Число загиблих у Тріполі перевищило 250
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

У результаті бойових дій було поранено 1228 людей

У ході війни в Лівії у результаті зіткнень у столиці країни Тріполі загинули вже 254 людини. Про це повідомляє лівійський підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, в результаті бойових дій було поранено 1228 осіб.

Відзначається, що ВООЗ підтримує місцевих медиків, які надають допомогу постраждалим у результаті боїв.

Нагадаємо, в Лівії в деяких частинах міста Тріполі пізно ввечері в суботу, 20 квітня, були чутні вибухи і постріли із зенітних установок. Так, місцевий репортер агентства Reuters та інші жителі повідомили, що бачили дрон або літак, який відкрив вогонь.

Як писало РБК-Україна раніше, з 5 квітня, коли Лівійська національна армія (ЛНА) розпочала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло вже 220 осіб.

Зазначалося, що понад 800 осіб були поранені з 4 квітня 2019 року, коли командувач Лівійської народною армією Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі. ВООЗ повідомляла, що поранення отримали 1066 осіб.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія пропонувала фінансову допомогу Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфи Хафтара для його спецоперації із захоплення лівійської столиці Тріполі.

У Тріполі чути вибухи і постріли із зенітних установок, - Reuters У Лівії зросла кількість загиблих в результаті бойових дій
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