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Фінансування атаки на Тріполі надавала Саудівська Аравія, - WSJ

Новини » Політика    13.04.2019 - 04:07
Фінансування атаки на Тріполі надавала Саудівська Аравія, - WSJ
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Сума обраховується десятками мільйонів доларів

Саудівська Аравія пропонувала фінансову допомогу Лівійській національній армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара для його спецоперації по захопленню лівійської столиці Триполи. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила газета Wall Street Journal.

Йдеться про фінансування в розмірі десятків мільйонів доларів. Газета зазначає, що пропозицію Хафтару надійшла під час його візиту в Саудівську Аравію. Це сталося за кілька тижнів до того, як Хафтар почав наступ на Тріполі 4 квітня. 

Одне з джерел з Ер-Ріяда газеті WSJ повідомило, що у своїй пропозиції Саудівька Аравія була "досить щедра". Тож лівійський фельдмаршал погодився на пропозицію Ер-Ріяда.

На запит журналістів уряд Саудівської Аравії відповідати не став.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН за шість днів боїв у Тріполі загинули 56 людей. Ще 266 людей отримали поранення. Армія влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі.

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