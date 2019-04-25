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Білий дім прокоментував публікацію Bloomberg про дзвінок Трампа Хафтару

Новини » Політика    25.04.2019 - 05:30
Білий дім прокоментував публікацію Bloomberg про дзвінок Трампа Хафтару
Фото: Білий дім (Pixabay.com)

Адміністрація Трампа заявляє, що сенс телефонної розмови був витлумачений невірно

У Білому домі відповіли на публікацію агентства Bloomberg про зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа з командиром Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфом Хафтаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Агентство Bloomberg повідомляло, що на минулому будинку з Білого дому було два дзвінки - від Трмпа і його радника з безпеки Джона Болтона. Обидва, за даними журналістів, висловили підтримку Хафтару і схвалили його наступ на Тріполі.

Однак, як зазначає начальник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Марки, розмова сторін був трактований ЗМІ невірно.

"Трактування розмов між Білим домом і фельдмаршалом Хафтаром невірні. Ми закликали Bloomberg не випускати публікацію з невірною інформацією", - написав Марки на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив 23 квітня 2019, що в найближчі дні в Тріполі будуть перекинуті додаткові сили і артилерія.

Раніше в агентстві охорони здоров'я ООН повідомив, що в результаті відновлення бойових дій в Лівії з 5 квітня, коли Лівійська національна армія почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб.

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