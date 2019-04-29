Правительство Ливии распорядилось арестовать более 60 полевых командиров Хафтара

Глава ливийского правительства национального единства Фаиз Сарадж дал распоряжение военной прокуратуре страны арестовать 64 полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛПА) генерала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полевых командиров ЛПА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, которые разыскиваются, - два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛПА. Ранее правительство Ливии распорядилось арестовать самого Хафтара.

Напомним, с 4 апреля продолжается наступление ЛПА на Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 тыс. человек вынуждены были сменить место жительства.

РБК-Украина писало, что представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил 23 апреля 2019, что в ближайшие дни в Триполи будут переброшены дополнительные силы и артиллерия.

Ранее сообщалось, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.