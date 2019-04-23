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Армія Хафтара заявила про плани наступу на Тріполі

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 04:23
Армія Хафтара заявила про плани наступу на Тріполі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Армія генерала Халіфи Хафтара заявила про намір почати новий наступ

Представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також він спростував інформацію про те, що війська, вірні уряду в Тріполі, в ході контрнаступу зуміли повернути втрачені позиції. Повільне просування Аль-Місмарі пояснив тим, що доводиться атакувати в густонаселених районах.

Відзначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті військових дій в районі Тріполі загинули 254 людини, 1228 отримали поранення, 32000 людей змушені були змінити місце проживання.

Нагадаємо, раніше агентство охорони здоров'я ООН повідомило, що в результаті відновлення бойових дій в Лівії з 5 квітня, коли Лівійська національна армія почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб.

Відзначимо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

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