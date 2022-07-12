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Уряд Литви схвалив пакет допомоги для відновлення України

Фото: уряд Литви схвалив пакет допомоги для відновлення України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви схвалив пакет допомоги в розмірі 10 мільйонів євро, щоб допомогти Україні в проведенні невідкладних відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Допомога покликана допомогти прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися в свою країну, а інші вже зробили це.

"Ця урядова допомога - кошти для критично важливої інфраструктури, базових потреб і основних послуг. Українці переможуть, тому що правда і рішучість захищати і будувати на їхньому боці, і вони переважують руйнування і жорстокість агресора", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шмоніте.

Вона підкреслила, що допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу і відновлення країни.

Допомога уряду буде перерахована в Національний банк України.

Нагадаємо, раніше куплений народом Литви безпілотник Bayraktar прибув в Україну.

Відзначимо, що в травні Литва оголосила збір коштів на купівлю безпілотника для України. Литовець зібрали 5 млн євро за 3,5 дні.

Тоді Туреччина вирішила передати Україні бойовий дрон безкоштовно.

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