Уряд Литви схвалив пакет допомоги для відновлення України

Допомога покликана допомогти прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися в свою країну, а інші вже зробили це.

"Ця урядова допомога - кошти для критично важливої інфраструктури, базових потреб і основних послуг. Українці переможуть, тому що правда і рішучість захищати і будувати на їхньому боці, і вони переважують руйнування і жорстокість агресора", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шмоніте.

Вона підкреслила, що допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу і відновлення країни.

Допомога уряду буде перерахована в Національний банк України.