Уряд формує список чартерів для евакуації українців

Ілюстративне фото (telegram.org/OP_UA)

МІУ працює над евакуацією українців після 17 березня

Міністерство інфраструктури України у зв'язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня. Про це йдеться уFacebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що на сьогодні Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому після 17 березня

"Слідкуйте за оновленням інформації на сторінках Мінінфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жіночу збірну з дзюдо евакуювали з Греції до України. Планувалося, що вони покинуть країну рейсом німецької авіакомпанії Lufthansa, однак цей рейс було скасовано. У зв'язку з цим спортсменок довелося евакуювати через Болгарію.

Напередодні до "Борисполя" прилетів спецборт з евакуйованими українцями з Італії. Літак відправляли в охоплену коронавірусом країну згідно з рішенням українського уряду. Вже відомо, що у евакуйованих немає коронавірусу, однак їх все одно зобов'язали пройти двотижневу ізоляцію.