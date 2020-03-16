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Жіночу збірну з дзюдо евакуювали з Греції до України

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 12:00
Жіночу збірну з дзюдо евакуювали з Греції до України
Фото: жіноча збірна України з дзюдо (facebook.com/MFAInfoCoronavirus)

Спортсменок довелося евакуювати через Болгарію

Після скасування рейсу Lufthansa через пандемію коронавірусу жіночу збірну з дзюдо все-таки евакуювали з Греції до України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Повідомляється, що 14 спортсменок і тренер Геннадій Білодід перебували в місті Салоніки (Греція), коли Lufthansa скасувала їх рейс.

"Але скоординовані дії консулів України в Греції дозволили збірній відбути в Україну рейсом з Софії. О 09:25 наші спортсменки повернулися додому", - йдеться в повідомленні.

Жіночу збірну з дзюдо евакуювали з Греції до України

Нагадаємо, раніше МЗС оголосив про підготовку другого етапу евакуації громадян України з Китаю. На сьогодні відомо більше 40 українців в китайському Ухані, проте тільки 10 з них хочуть евакуюватися.

До цього Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українців з Італії. Напередодні до аеропорту "Бориспіль" прибув спецрейс з евакуйованими, за даними тестів, коронавірусу в них немає. Також повідомлялося, що всі евакуйовані зобов'язалися протягом 14 днів перебувати в самоізоляції (на інкубаційний період).

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