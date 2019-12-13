Джонсон: уряд отримав мандат на виконання Brexit

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Джонсон сьогодні ж може продовжити роботу щодо виходу країни з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після парламентських виборів заявив, що його уряд, отримала мандат на виконання виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами Джонсона, результати виборів дають можливість уряду не просто виконати Brexit, а об'єднати країну.

"На даному етапі все виглядає так, як ніби консервативне уряд з єдиною нацією отримала новий потужний мандат - виконувати Brexit. Не просто виконати Brexit, а об'єднати цю країну і просувати її вперед", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що якщо результати екзит-полів підтвердяться, він продовжить роботу з Brexit сьогодні ж.

"Я думаю, що це будуть історичні вибори, які тепер, в цьому новому уряді, дають нам можливість поважати демократичну волю британського народу, змінити цю країну на краще і розкрити потенціал всього народу", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли дострокові парламентські вибори. За результатами екзит-полів, консерватори, очолювані Джонсоном, можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.

У разі якщо результати екзит-полів підтвердяться, Консервативна партія може отримати найбільшу за 40 років підтримку на парламентських виборах.