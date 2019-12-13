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Партія Джонсона отримала монобільшість на виборах в Британії

Новини » Політика     13.12.2019 - 17:36
Партія Джонсона отримала монобільшість на виборах в Британії
Фото: Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Консерватори отримали найбільшу підтримку виборців за 40 років

Британська Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані BBC News.

Так, у Британії сьогодні, 13 листопада, завершився підрахунок голосів на парламентських виборах. За результатами голосування, Консервативна партія здобула найбільшу за останні 40 років підтримку - 43,6%.

Консерватори отримали 365 місць в парламентів з 650 можливих, що достатньо для монобільшості. Це найкращий результат Консервативної партії з 1987 року, коли вона перемогла на виборах під керівництвом Маргарет Тетчер.

Головний конкурент консерваторів - Лейбористська партія, отримає у новому парламенті 203 місця. За лейбористів проголосували 32,2% виборців.

Партія Джонсона отримала монобільшість на виборах в Британії

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що після парламентських виборів уряд країни отримав мандат на завершення виходу Британії з Європейського союзу. Джонсон наголосив, що результати виборів дають можливість уряду не просто завершити Brexit, а об'єднати Британію.

Як писало РБК-Україна, 12 грудня у Британії пройшли дострокові парламентські вибори. За результатами екзит-полів, консерватори, очолювані Джонсоном, могли отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Прогнозувалося, що партія Джонсона здобуде найбільшу підтримку за 40 років.

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