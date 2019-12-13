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ЄР доручив Єврокомісії надати мандат на переговори з Британією

Новини » В світі     13.12.2019 - 15:26
ЄР доручив Єврокомісії надати мандат на переговори з Британією
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Євросоюз готовий приступити до переговорів з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом

Європейський рада отримала Єврокомісії надати мандат на ведення переговорів з Великобританією після виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це йдеться в опублікованому заяві саміту ЄС.

Лідери Євросоюзу повідомили про готовність до початку переговорів з Лондоном з приводу подальших торговельних відносин, як тільки парламент Великобританії схвалить угоду з Brexit.

"Єврорада пропонує Єврокомісії представити раді проект всеосяжного мандата на переговори з майбутнім відносин зі Сполученим Королівством відразу ж після його виходу (зі складу ЄС - ред.)", - йдеться в заяві.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз очікує швидкого голосування в британському парламенті про вихід країни зі складу ЄС. За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз готовий до наступного етапу відносин з Британією.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли парламентські вибори. За даними екзит-полів, перемогу здобула Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.

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