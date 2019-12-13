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У ЄС очікують швидкого голосування Великобританії по угоді про Brexit

Новини » В світі     13.12.2019 - 10:40
У ЄС очікують швидкого голосування Великобританії по угоді про Brexit
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Євросоюз готовий наступного етапу відносин з Великобританією

Європейський союз очікує, що після перемоги на виборах консерваторів у Великобританії на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, британський парламент найближчим часом проголосує за угоду щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це написало президент Європейської Ради Шарль Мішель на своїй сторінці в Twitter.

Мішель привітав Джонсона з перемогою і закликав провести голосування по угоді про Brexit найближчим часом.

"Ми очікуємо, що голосування за угодою виходу (Великобританії зі складу ЄС - ред.) відбудеться якомога швидше. ЄС готовий до наступного етапу. Ми домовимося про майбутню торговельній угоді, яка забезпечить справжнє ігрове поле", - написав Мішель.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли парламентські вибори. За результатами екзит-полів, перемогу здобула Консервативна партія, очолювана нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги консерваторів на виборах, Великобританія може укласти велику торгову угоду з Америкою. За словами Трампа, угода з США для Британії більш вигідною, ніж з ЄС.

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