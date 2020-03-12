В уряді розповіли, коли відбудеться останній рейс з Італії

Владислав Криклій (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Авіакомпанії здійснюють останні рейси з охопленої епідемією коронавірусу Італії

Україна вже закрила авіасполучення за двома італійськими напрямки, на черзі - ще два. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рейси до 6 італійських міст з України виконували три авіаперевізники.

"Це чотири напрямки: Бергамо, Мілан, Рим та Венеція. Вже два напрямки вони закрили. Залишається Мілан та Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останній рейс, щоб вивезти пасажирів, і залишається тільки Рим, щоб повернути українців", - заявив Криклій.

Станом на ранок 12 березня в Італії зафіксовано понад 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Від вірусу померли 827 осіб.

Нагадаємо, наразі в Італії знаходиться як мінімум один українець, у якого підтверджений діагноз COVID-19. Ще 4 заражених коронавірусом співвітчизники перебувають в Японії.

Раніше Міністерство закордонних справ анонсувало підготовку до другого етапу евакуації українців з Китаю.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв’язку з епідемією коронавірусу у світі Україна ввела на всій території карантин, який, серед іншого, передбачає скасування авіасполучення з Італією.