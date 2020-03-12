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В правительстве рассказали, когда состоится последний рейс из Италии

Новости » Общество     12.03.2020 - 12:41
В правительстве рассказали, когда состоится последний рейс из Италии
Владислав Криклий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Авиакомпании совершают последние рейсы из охваченной эпидемией коронавируса Италии

Украина закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рейсы в 6 итальянских городов из Украины выполняли три авиаперевозчика.

"Это четыре направления: Бергамо, Милан, Рим и Венеция. Уже два направления они закрыли. Остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они совершают последний рейс, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы вернуть украинцев", - заявил Криклий.

По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. От вируса умерли 827 человек.

Напомним, сейчас в Италии находится как минимум один украинец, у которого подтвержден диагноз COVID-19. Еще 4 зараженных коронавирусом соотечественника находятся в Японии.

Ранее Министерство иностранных дел анонсировало подготовку ко второму этапу эвакуации украинцев из Китая.

Как сообщало РБК-Украина, в связи с эпидемией коронавируса в мире Украина ввела на всей территории карантин, который, среди прочего, предусматривает отмену авиасообщения с Италией.

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