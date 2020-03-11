Прем'єр пояснив скасування авіасполучення з деякими країнами

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поки Україна скасовує авіасполучення лише з Італією

На цей час Україна скасувала авіасполучення тільки з Італією у зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу в світі. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, надалі можуть бути прийняті рішення про скасування авіасполучення з іншими країнами.

"Сьогодні рішення: фактично це скасування авіасполучення з Італією. Поки що. Надалі будемо приймати відповідні рішення", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів оголосив введення карантину в Україні у всіх областях. Карантин буде введе з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

За станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. Захворювання виявили 3 березня у чоловіка в Чернівцях. До цього інфікований перебував в Італії. Всього Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.