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МЗС оголосив підготовку другого етапу евакуації українців з Китаю

Новини » Політика     12.03.2020 - 11:32
МЗС оголосив підготовку другого етапу евакуації українців з Китаю
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Наразі посольству України відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані

Міністерство закордонних справ оголосило підготовку другого етапу евакуації громадян України з Китаю через коронавірус. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що наразі посольству України відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані.

"Наразі посольству України відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані. З них 10 виявило бажання евакуюватись", - заявив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуація ще двох українців з Китаю, які хочуть повернутися через спалах коронавірусу, буде проведена літаком "Австрійських авіаліній".

Зазначимо, 5 березня у Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з китайського Уханя. За час обсервації, яка тривала 14 днів, ні в кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу.

РБК-Україна писало, що 20 лютого Україна евакуювала з Уханя 49 українців та іноземців 25. Рано вранці літак з евакуйованими сів в Харкові, після чого відправився в медцентр "Нові Санжари" у Полтавській області. При цьому в Нових Санжарах люди вийшли на протести проти розміщення на обсервацію в місцевому медцентрі. В результаті протестів постраждали 9 правоохоронців, затримано більше 20 осіб.

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