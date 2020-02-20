В уряді пояснили обмеження інформації про місце розташування евакуйованих з Китаю 

Фото: автобус з евакуйованими (РБК-Україна)

В уряді намагалися уникнути провокацій

В уряді пояснили обмеження інформації щодо місця розташування евакуйованих українців з Китаю. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до таких дій вдалися, щоб уникнути провокацій та з міркувань безпеки.

"З міркувань безпеки ми, звичайно обмежили інформацію. Адже не хотіли щоб виникали зайві провокацій. Щоб цим міг скористатись хтось на шкоду нашим громадянам. Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І ззовні, і з середини країни є багато сил, які хочуть зашкодити, використати цю складну операцію для провокацій. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, що після екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гонарук заявив, що для евакуації готувалися три основні локації, однак не назвав їх. Також він запевнив про санітарно-епідеміологічну безпеку в Нових Санжарах

РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денну обсервацію разомз усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю.