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Гончарук заявив про санітарно-епідеміологічну безпеку в Нових Санжарах

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 23:07
Гончарук заявив про санітарно-епідеміологічну безпеку в Нових Санжарах
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Для евакуації готували три медзаклади

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наразі закінчуються останні організаційні заходи з розміщення евакуйованих з Уханя у медзакладі в Нових Санжарах. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами для евакуації готувалися три основні локації.

"Ми не маємо жодних сумнівів щодо безпеки сантірно-епідеміологічної на території. З самого початку ця операція, це захід був нормально і правильно спланований, ми розглядали багато локацій. З рештою зупинились на трьох основних і їх готували", - сказав прем'єр-міністр.

Він також додав, що всі задіяні служби спрацювали добре. Протестувальники будуть притягнені до відповідальності.

"Зараз закінчуються останні організаційні заходи для того, щоб люди могли розміститися. Всі служби, які були задіяні, спрацювали добре. Нажаль, не обійшлось без складнощі, без маніпуляцій. Люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми прослідкуємо за тим, щоб в данному випадку кожним діям була надана правильна необхідна кваліфікація", - сказав Гончарук.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денну обсервацію разомз усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю.

РБК-Україна писало, що місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих в своєму населеному пункті. Під час проїзду автобусів виникла сутичка силовиків з місцевими жителями. У ході неї один із автобусів закидали камінням і розбили вікна.

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Новини України Олексій Гончарукевакуація
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