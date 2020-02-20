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В правительстве объяснили ограничения информации о месте расположения эвакуированных из Китая

Новости » Политика     20.02.2020 - 23:30
В правительстве объяснили ограничения информации о месте расположения эвакуированных из Китая
Фото: автобус с эвакуированными (РБК-Украина)

В правительстве пытались избежать провокаций

В правительстве объяснили ограничения информации о месте размещения эвакуированных украинцев из Китая. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к таким действиям прибегли, чтобы избежать провокаций и из соображений безопасности.

"Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокаций. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И извне, и внутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", - заявил Гончарук.

Напомним, что после экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гонарук заявил, что для эвакуации готовились три основные локации, однако не назвал их. Также он заверил о санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах

РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию совмесно всеми гражданами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань.

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