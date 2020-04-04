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В уряді назвали дві підстави для походу в парк

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 17:18
В уряді назвали дві підстави для походу в парк
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У парку можна перебувати для вигулу домашньої тварини або через службову необхідність

До кінця карантину відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Про це йдеться в роз'яснені щодо нових обмежувальних заходів, які набирають чинності з 6 квітня, розміщеному на Урядовому порталі.

Як зазначається в повідомленні, дозволяється відвідувати парки лише у випадку, якщо потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність.

У роз’ясненні йдеться, що гуляти навколо будинку не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Згідно з постановою уряду, вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

Крім того, уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені.

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія. За порушення правил карантину, наприклад, за похід в парк чи відсутність маски, штраф становить від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 квітня посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

Відзначимо, Кабінет міністрів рекомендує на період карантину перебувати на вулиці в масці, хоча це і не передбачено нормою нової постанови.

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