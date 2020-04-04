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В правительстве назвали два основания для похода в парк

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 17:18
В правительстве назвали два основания для похода в парк
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В парке можно находиться для выгула домашнего животного или по служебной необходимости

До конца карантина посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Об этом говорится в разъяснении относительно новых ограничительных мер, которые вступают в силу с 6 апреля, размещенном на Правительственном портале.

Как отмечается в сообщении, разрешается посещать парки только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

В разъяснении говорится, что гулять возле дома не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и т.п.

Согласно постановлению правительства, по улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей вне зависимости от их количества.

Кроме того, правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. За нарушение правил карантина, например, за поход в парк или отсутствие маски, штраф составляет от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров 3 апреля усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Отметим, Кабинет министров рекомендует на период карантина находиться на улице в маске, хотя это и не предусмотрено нормой нового постановления.

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