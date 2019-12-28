В уряді хочуть скасувати частину штрафів за роботу з касовими апаратами

Фото: гаманець з грошима (torange.biz)

Частину штрафів, які вже ввели, вирішили скасувати

Кабінет міністрів схвалив проект змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, які стосуються розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

За даними прес-служби, під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проекті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за: наприклад, контрольну стрічку не надруковано чи не створено в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.

Проект змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Нагадаємо, ухваленим Верховною радою законом з 1 жовтня 2020 року вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для окремих фізичних осіб - підприємців (ФОП) на другій і четвертій групі. Крім того, з 1 січня 2021 року використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на 2-4 групах.

Відзначимо, навесні 2020 року в Україні стане можливим використання програмних реєстраторів, тобто "РРО в смартфоні". Звичайні касові апарати у вигляді коробок, які друкують чеки, в які вмонтовані батарейки, годинник, також можна використовувати і надалі.