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В правительстве хотят отменить часть штрафов за работу с кассовыми аппаратами

Новости » Экономика     28.12.2019 - 16:29
В правительстве хотят отменить часть штрафов за работу с кассовыми аппаратами
Фото: кошелек с деньгами (torange.biz)

Часть штрафов, которые уже ввели, решили отменить

Кабинет министров одобрил проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряда законов Украины, которые касаются расчетов в сфере торговли и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным пресс-службы, во время использования кассовых аппаратов для субъектов хозяйствования предусматривается уменьшение ответственности. В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО: например, контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме, или же за непредставление отчетности для контролирующих органов.

Проект изменений закона также предусматривает отмену штрафов за предварительное программирование наименования цен, товаров (услуг) и учетаих количества.

Напомним, принятым Верховной радой законом с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе. Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группах.

Отметим, весной 2020 года в Украине станет возможным использование программных регистраторов, то есть "РРО в смартфоне". Обычные кассовые аппараты в виде коробок, которые печатают чеки, в которые вмонтированы батарейки, часы, также можно использовать и в дальнейшем.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныкассовые аппаратыРРО
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