В уряді анонсували початок виплат по 8 тисяч гривень компенсації за карантин

Представники Мінекономіки, Мінцифри, Мінсоцполітики та Пенсійного фонду проведуть брифінг щодо початку виплат по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких була зупинена на час перебування області в "червоній" зоні. Брифінг відбудеться 20 квітня о 12 годині.

Як зазначається в повідомленні, під час брифінгу учасники розкажуть, які категорії КВЕДів можуть претендувати на отримання грошей, як подати заявку через портал та застосунок "Дія", а також про особливості здійснення виплат застрахованим особам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники можуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через "Дію".