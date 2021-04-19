В правительстве анонсировали начало выплат по 8 тысяч гривен компенсации за карантин

Представители Минэкономики, Минцифры, Минсоцполитики и Пенсионного фонда проведут брифинг о начале выплат по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, деятельность которых была остановлена на время пребывания в области в "красной" зоне. Брифинг состоится 20 апреля в 12 часов.

Как отмечается в сообщении, во время брифинга участники расскажут, какие категории КВЭДов могут претендовать на получение денег, как подать заявку через портал и приложение "Дія", а также об особенностях осуществления выплат застрахованным лицам.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплаты физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Как сообщало РБК-Украина, физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники могут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля. Заявки нужно подавать через "Дію".