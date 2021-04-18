Заявки на 8 тисяч гривень через карантин можна подавати з завтрашнього дня

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через "Дію".

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook .

"Від завтра, 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники в червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія", - написав він.

Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей.

"Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів", - додав він.