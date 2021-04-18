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Заявки на 8 тисяч гривень через карантин можна подавати з завтрашнього дня

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 20:15
Заявки на 8 тисяч гривень через карантин можна подавати з завтрашнього дня Фото: Денис Шмигаль закликав подавати заявки на 8000 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через "Дію".

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Від завтра, 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники в червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія", - написав він.

Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей.

"Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Уряд також визначив перелік підприємців, які зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Виплати отримають лише ті, чий основний вид діяльності увійшов у список.

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