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Виплати ФОПам за карантин: як оформити заявку в "Дія" (інструкція)

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 11:28
Виплати ФОПам за карантин: як оформити заявку в "Дія" (інструкція) Фото: заявки на отримання 8000 гривень можна подавати лише через Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації за введені карантинні обмеження. Заявки можуть подавати тільки люди з "червоних" зон.

Інструкція з подачі заявки оприлюднена на порталі "Дія".

За даними порталу, подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подання заяви: 30 днів з дня запровадження "червоного" рівня в регіоні.

Для подачі заяви необхідно:

  1. Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.
  3. Обрати область, в якій проводиться діяльність.
  4. Підтвердити своє поточне місце роботи.
  5. Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN свого рахунку можна тут.
  6. Перевірити та надіслати сформовану заяву.
  7. Отримати повідомлення про зарахування виплати.

Якщо діяльність проводиться в області, яку було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Уряд також визначив перелік основних видів діяльності, які підпадають під дію програми виплат по 8 тисяч гривень.

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