Виплати ФОПам за карантин: як оформити заявку в "Дія" (інструкція)

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації за введені карантинні обмеження. Заявки можуть подавати тільки люди з "червоних" зон.

Інструкція з подачі заявки оприлюднена на порталі " Дія ".

Якщо діяльність проводиться в області, яку було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

За даними порталу, подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подання заяви: 30 днів з дня запровадження "червоного" рівня в регіоні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Уряд також визначив перелік основних видів діяльності, які підпадають під дію програми виплат по 8 тисяч гривень.