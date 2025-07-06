Эти 5 продуктов помогут перенести вам сильную жару и быть в форме

Жара может быть опасной для здоровья, вызывая обезвоживание, тепловые удары и общее истощение организма. В такие дни особенно важно обратить внимание на свой рацион.

Овощи с высоким содержанием воды

В жару наш организм интенсивно теряет жидкость с потом, поэтому крайне важно пополнять ее запасы не только водой, но и через пищу. Овощи - это не только источник витаминов и минералов, но и настоящие "резервуары" воды.

Огурцы, состоящие почти на 95% из воды, прекрасно освежают, содержат электролиты и помогают быстро восстановить водный баланс. Их можно есть сырыми, добавлять в салаты или делать легкие смузи.

Помидоры, на 94% состоящие из воды, также являются богатым источником ликопена - мощного антиоксиданта, защищающего кожу от вредного воздействия солнца. Сельдерей, содержащий более 95% воды, а также клетчатку и электролиты, способствует правильному пищеварению и гидратации.

Даже листовая зелень, такая как салат и шпинат, содержит очень много воды, более 90%, а еще витамины группы В, которые поддерживают энергетический обмен. Включайте эти овощи в каждый приём пищи: делайте лёгкие салаты, добавляйте в сэндвичи или просто ешьте их как перекус.

Сочные фрукты

Фрукты не только утоляют жажду, но и обеспечивают организм природными сахарами для поддержания энергии, не перегружая пищеварение. Арбуз, содержащий более 92% воды, является идеальным летним фруктом, который прекрасно освежает и поставляет организму электролиты.

Кроме того, он содержит ликопен и цитруллин, полезные для сосудов. Дыня содержит около 90% воды и богата витаминами А и С, очень хорошо утоляет жажду. Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат большое количество витамина С и воды, помогая бороться со свободными радикалами и поддерживать иммунитет. Можно добавлять дольки лимона в воду для усиления освежающего эффекта.

А такие ягоды, как клубника и малина, не только вкусные, но и содержат много воды и антиоксидантов, которые помогают организму бороться со стрессом от жары. Ешьте фрукты охлаждёнными, добавляйте в смузи или делайте фруктовые салаты.

Легкие белки

В жару тяжёлое мясо или жирная пища могут создавать ощущение тяжести и дополнительно повышать температуру тела, поскольку для их переваривания требуется больше энергии. Выбирайте легкие источники белка.

Курятина и индейка (белое мясо), приготовленные на гриле, запеченные или отварные, являются диетическими источниками белка, которые легче усваиваются. Рыба, особенно белая (треска, хек) или лосось/тунец (источник омега-3), быстро готовится и является легкой для пищеварения.

Яйца, вареные или в виде легкого омлета, являются быстрым и питательным вариантом. Бобовые, такие как чечевица и нут, в виде холодных салатов или легких супов являются отличным растительным источником белка и клетчатки.

Холодные супы и бульоны

Отказ от горячей пищи в жару - это не просто прихоть, а необходимость. Холодные супы и бульоны помогут пополнить запасы жидкости и минералов. Гаспачо, холодный испанский суп из помидоров, огурцов, перца и оливкового масла, является настоящей витаминной бомбой, которая прекрасно освежает.

Окрошка, традиционный холодный украинский суп на квасе или кефире с овощами и зеленью, идеально подходит для жаркого дня, ведь сочетает гидратацию и питательные вещества.

Также полезны холодные овощные бульоны, которые можно пить охлажденными, ведь они содержат минералы, потерянные с потом.

Напитки

Конечно, вода - основа всего, но некоторые напитки могут быть еще более эффективными в борьбе с обезвоживанием и дискомфортом от жары. Обычную воду можно улучшить, добавив к ней ломтики лимона, огурца или веточки мяты, что придаст вкус и усилит освежающий эффект.

Кокосовая вода, богатая электролитами (калий, натрий, магний), является прекрасным напитком для восстановления водного баланса после интенсивного потоотделения.

Зеленый чай, употребленный охлажденным без сахара, содержит антиоксиданты и является легким диуретиком, который помогает выводить лишние токсины. Избегайте сладких газированных напитков, алкоголя и чрезмерного количества кофе, поскольку они могут способствовать обезвоживанию.