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Можно ли есть сладкое натощак: что советуют гастроэнтерологи

Четверг 03 июля 2025 15:46
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Можно ли есть сладкое натощак: что советуют гастроэнтерологи Фото: Почему нельзя есть сладости натощак (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Утренний круассан с кофе, кусочек торта или завалявшаяся с вечера конфета - для многих это привычное начало дня. Но не вредно ли употреблять сладкое на голодный желудок?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина, ссылаясь на мнение гастроэнтерологов.

Что происходит с организмом, когда вы едите сладкое натощак?

Врачи объясняют, когда вы потребляете сладкое натощак, особенно продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, запускается целый каскад биохимических реакций, которые могут быть вредными для организма. Сахар очень быстро всасывается из пустого желудка в кровь, вызывая резкий подъем уровня глюкозы. Организм реагирует на это активным выбросом инсулина.

Поджелудочная железа, пытаясь справиться с этим всплеском глюкозы, вынуждена работать в усиленном режиме, вырабатывая большое количество инсулина. Регулярная такая нагрузка со временем может привести к ее истощению, развитию инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета 2 типа.

После резкого выброса инсулина уровень глюкозы в крови так же резко падает, часто опускаясь ниже нормы (гипогликемия). Это вызывает чувство голода, слабость, раздражительность, ухудшение концентрации внимания и желание снова съесть что-то сладкое, создавая порочный круг "сахарных качелей".

Избыток глюкозы, которую организм не может использовать сразу, превращается в жир и откладывается, способствуя набору веса и ожирению, особенно в области живота. Быстрые углеводы также могут способствовать росту "плохих" бактерий в кишечнике, что приводит к дисбалансу микрофлоры, вызывая вздутие, газообразование, дискомфорт и другие проблемы с пищеварением.

Что советуют гастроэнтерологи?

Гастроэнтерологи единодушны в своих рекомендациях: избегайте употребления сладкого натощак. Когда вы едите сладкое на пустой желудок, вы создаете для организма искусственный стресс.

Поджелудочная железа получает ударную дозу работы, и со временем это может привести к её истощению и серьёзным метаболическим нарушениям. Это как постоянно давить на газ до упора, не переключая передачи.

Врачи отмечают, что даже если вы не имеете диагностированных проблем с пищеварением или сахарным диабетом, регулярное употребление сладкого натощак - это путь к их развитию.

По словам медиков, сейчас наблюдается все больше молодых пациентов с инсулинорезистентностью и первыми признаками диабета, и часто одной из причин является именно хаотичное потребление быстрых углеводов, особенно утром.

Как начинать свой день без сладкого?

Чтобы обеспечить организму здоровый старт и избежать негативных последствий, гастроэнтерологи советуют начинать день со стакана воды. Чистая вода с утра "будит" пищеварительную систему, готовя ее к работе; можно добавить кусочек лимона. Ваш завтрак должен быть питательным и сбалансированным.

Отдайте предпочтение сложным углеводам и белкам: цельнозерновым кашам (овсянка, гречка), яйцам, нежирному творогу, йогурту без сахара, овощам. Эти продукты обеспечат стабильный уровень энергии, длительное ощущение сытости и не вызовут резких скачков глюкозы.

Если вы любите сладкое, лучше добавить фрукты к основному завтраку. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, замедлит усвоение сахара, предотвращая резкие скачки глюкозы.

Например, добавьте ягоды или кусочки яблока к овсянке. Если уж очень хочется сладкого, съешьте его как десерт после полноценного приема пищи. В этом случае основная пища (белки, жиры, клетчатка) замедлит всасывание сахара, уменьшая его негативное влияние на организм.

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При написании использовались следующие источники: советы гастроэнтерологов с сайта Real Simple, Instagram диетолога Алла Манайкиной.

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