Правила применения полицией оружия должны быть пересмотрены, - Зеленский

21:10 20.04.2026 Пн
2 мин
Президент сделал резкое заявление после позорного побега патрульных от стрелка в Киеве
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Правила применения полицейскими оружия для защиты людей должны быть пересмотрены, как и протоколы реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Генпрокурор показал видео с бодикамер беглых полицейских во время стрельбы в Киеве

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - подчеркнул он после инцидента с полицейскими во время теракта в Киеве.

Глава государства добавил, что сегодня генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и двум патрульным, которые не защитили людей в столице, сообщили о подозрении.

"Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу, но сбежали. Должна быть ответственность, учитывая, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться", - подчеркнул Зеленский.

Скандал с полицейскими

Напомним, утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место стрельбы в Киеве, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 20 апреля, двум киевским патрульным сообщили о подозрении после стрельбы 18 апреля. Их бездействие позволило вооруженному нападающему продолжить стрелять в людей.

Отметим, после скандала с патрульными полицейскими генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.

Все подробности трагедии в Голосеевском районе Киева, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

