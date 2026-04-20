Правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті, - Зеленський

Правила застосовування поліцейськими зброї для захисту людей мають бути переглянуті, як і протоколи реагування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", - наголосив він після інциденту з поліцейськими під час теракту у Києві.
Глава держави додав, що сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів і двом патрульним, які не захистили людей у столиці, повідомили про підозру.
"Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність, враховуючи, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватися", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.
Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.
Сьогодні, 20 квітня, двом київським патрульним повідомили про підозру після стрілянини 18 квітня. Їхня бездіяльність дозволила озброєному нападнику продовжити стріляти в людей.
Зазначимо, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.
