Правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті, - Зеленський

21:10 20.04.2026 Пн
2 хв
Президент зробив різку заяву після ганебної втечі патрульних від стрілка у Києві
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Правила застосовування поліцейськими зброї для захисту людей мають бути переглянуті, як і протоколи реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Генпрокурор показав відео з бодікамер поліцейських-втікачів під час стрілянини Києві

"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", - наголосив він після інциденту з поліцейськими під час теракту у Києві.

Глава держави додав, що сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів і двом патрульним, які не захистили людей у столиці, повідомили про підозру.

"Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність, враховуючи, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватися", - наголосив Зеленський.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо, вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Сьогодні, 20 квітня, двом київським патрульним повідомили про підозру після стрілянини 18 квітня. Їхня бездіяльність дозволила озброєному нападнику продовжити стріляти в людей.

Зазначимо, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.

Всі подробиці трагедії у Голосіївському районі Києва, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

